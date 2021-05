Rifiuti: 100 volontari a Portonovo, raccolti 400 kg

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG -Circa 400 kg di rifiuti raccolti durante la bonifica dell'arenile e dello specchio d'acqua antistante lo stabilimento Spiaggiabonetti a Portonovo. E' il risultato dell'attività compiuta ieri dalle prime luci dell'alba da tanti volontari, soprattutto giovanissimi, che si sono radunati davanti allo stabilimento. Oltre 100 tra ragazzi e ragazze coinvolti dall'associazione 2Hands Ancona, con il supporto di Garbage Group e AnconAmbiente e il patrocinio del Parco del Conero, si sono messi al lavoro e raccolto l'ingente quantità di rifiuti.

"Il Parco del Conero è vicino alle tante iniziative che da qui ai prossimi mesi vedranno impegnati molti giovani e tanti militanti del mondo dell'ecologia e dell'ambientalismo - commenta il presidente Daniele Silvetti - che vedono con grande interesse la partecipazione e il sostegno dell'Ente Parco Regionale del Conero".

"Gran bella iniziativa quella a Portonovo - dichiara Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente spa - l'azienda ha voluto sostenere questo clean up mare-terra e, vedere così tanti giovani partecipare a questa manifestazione è un segnale tangibile che l'atteggiamento della collettività nei confronti di un corretto conferimento dei rifiuti è oggi a una svolta".

"Sono molto contenta della giornata - rimarca Arianna Molinelli, direttore Generale di Garbage Group - L'Ente Parco, l'Azienda di igiene urbana della città di Ancona, imprese private e volontari hanno dato un forte segnale a tutta la comunità. Una bellissima sinergia che ha ottenuto il risultato che si era prefissata, una manifestazione sicuramente da rifare in futuro". "Li ho visti raccogliere rifiuti davanti al mio stabilimento per tutta la mattina - dice Paolo Bonetti titolare di Spiaggiabonetti - una gioia per gli occhi, un bellissimo segnale di ripartenza e speranza, tanto più a inizio di una stagione così particolare per tutti noi che lavoriamo nel campo della ristorazione e del turismo. Lavoro da molti anni all'interno del Parco del Conero e ho sempre dato la massima attenzione all'ambiente, un tema che è oggi un must per chi lavora in questo luogo e settore, orientato sempre più a una forma di turismo sostenibile, responsabile e in armonia con l'ambiente". (ANSA).