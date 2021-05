Falcone: cerimonia in memoria vittime a Monsapietro Morico

Questa mattina al parco "Falcone e Borsellino" di Monsapietro Morico (Fermo), nel giorno in cui ricorre il 29/o della strage mafiosa di Capaci, si sono ricordate le vittime anche dell'attentato di via D'Amelio. Nella strage di Capaci morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo anche lei magistrato, e tre agenti della scorta (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani); mentre nella strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio dello stesso anno, il 1992, furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorata Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

Alla cerimonia in memoria c'erano la sindaca Romina Gualtieri, il Questore di Fermo, il capo di gabinetto del Prefetto, il comandante provinciale dell'Arma, col. Marinucci, il cap. Canale, il presidente della Provincia di Fermo, il presidente della Regione Marche. Francesco Acquaroli e l'on.

Mauro Lucentini. (ANSA).