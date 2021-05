Covid: Marche, 212 ricoveri (-13), 36 in Intensiva (-3)

Nell'ultima giornata è proseguito il calo di ricoveri con Covid-19 nelle Marche: ora sono 212 (-13). In diminuzione il numero di degenti in Terapia intensiva (36; -3), in Semintensiva (71; -8) e in reparti non intensivi (105; -2); mentre i dimessi sono 18. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Invariato il numero di ospiti di strutture territoriali (92) e gli assistiti nei pronto soccorso sono 2 (-1). In lieve calo anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (4.296; -9) e più consistente quello delle quarantene per contatto con positivi (8.309; -280). Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è di 4.508 (-22) mentre i guariti salgono a 94.432 (+129). (ANSA).