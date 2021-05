Vaccini: hub Palaprometeo Ancona, "tutto funziona e scorre"

"Tutto funziona e scorre bene". Soddisfatta la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli la quale ha compiuto un sopralluogo al nuovo hub dei vaccini anti-Covid che si è trasferito dal centro sportivo Paolinelli al Palaprometeo (ex Palarossini). Le cose che funzionano si dice che non facciano notizia. - scrive in un post su Fb corredato da un video - Sono convinta del contrario! Questa è una cosa che funziona". Il punto di vaccinazione del PalaPrometeo è entrato in funzione il 21 maggio: si eseguiranno circa 1.200 vaccinazioni al giorno. Stamattina il centro di vaccinazione ha ricevuto la visita anche dell'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi per "ringraziare tutti gli Operatori della Sanità e Protezione Civile che ci stanno portando fuori da questo bruttissimo periodo".

"Tutto funziona e tutto scorre bene", afferma Mancinelli nel video in cui è affiancata dall'assessore comunale Stefano Foresi, dalla dott.ssa Daniela Cimini, dirigente del reparto sanitario che si occupa proprio dei vaccini, e dalla dott.ssa Marcolini, altra 'colonna' del punto vaccinale anche al 'Paolinelli'. "Può sembrare un miracolo ma non lo. E' frutto del lavoro di tante persone e io con me ne ho tre - sottolinea Mancinelli. Insieme a tante altre persone riusciti a mettere insieme questo miracolo. Grazie a loro". (ANSA).