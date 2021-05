Tennis: Zheng prepara Roland Garros a Tolentino

La cinese Saisai Zheng, numero 54 della classifica Wta, si sta allenando a Tolentino (Macerata) in vista del prossimo torneo del Grande slam sulla terra rossa di Parigi, il Roland Garros. Presso il nuovo Centro tennis di Tolentino, Zheng ha incontrato il sindaco Giuseppe Pezzanesi e la vicesindaco Silvia Luconi, con la presenza anche di Marco Sposetti, presidente del Centro tennis.

La Zheng ha ringraziato per l'accoglienza, dicendo al sindaco di essersi trovata a proprio agio e ha promesso a Pezzanesi che in caso di vittoria al Roland Garros, citerà Tolentino per ringraziare, "un luogo - ha detto - che porterò sempre nel cuore". Saisai Zheng, classe 1994, in singolare ha vinto un titolo Wta, il Mubadala Silicon Valley Classic 2019, ma la sua specialità è sil doppio, dove si è aggiudicata ben quattro titoli del Wta e nei tornei del grande slam ha raggiunto in coppia, con Duan Yingying, la finale del Roland Garros 2019, oltre ad essere stata due volte in semifinale agli Australian Open. (ANSA).