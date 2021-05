Sindacati: Zaffiri segretario regionale Marche Confael

Nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale (21 maggio) della Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori (Confael) svoltosi a Roma, Sandro Zaffiri, consigliere regionale della Lega nella passata legislatura, è stato proclamato all'unanimità nuovo Segretario Regionale delle Marche. Lo rende noto un comunicato del sindacato. Zaffiri "sarà subito operativo per 'ripartire dal lavoro e per il lavoro'", ha sottolineato il Segretario Generale del sindacato Domenico Marrella.

"Bisogna definire un nuovo modello di sviluppo - ha detto Zaffiri nel suo intervento di saluto - che sappia coniugare lavoro e diritti dei lavoratori. Con le risorse che abbiamo oggi a disposizione dall' Europa possiamo investire nei giovani nel lavoro dei giovani. Ma siamo preoccupati - ha aggiunto - dell'aumento della disoccupazione nel nostro Paese ed è per questo che come Confael chiediamo al governo incentivi all' occupazione necessari per una ripresa economica dell'Italia iniziando dalle infrastrutture dove è indispensabile un potenziamento. Ciò - ha concluso - richiede una visione lungimirante che ho trovato in questo sindacato che mi onoro di rappresentare nella mia regione". (ANSA).