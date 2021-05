Rifiuti edili smaltiti vicino fiume, sequestro capannone

Dopo segnalazioni dei carabinieri di San Lorenzo in Campo (Pesaro), i Forestali della Stazione di Arcevia (Ancona) hanno scoperto l'esistenza di un capannone industriale colmo di rifiuti edili sito nell'area denominata "I gelsi" del Comune di Arcevia: il titolare dell'immobile stava smaltendo illegalmente i rifiuti stoccandoli in un'area agricola tutelata paesaggisticamente sulla sponda del fiume Cesano. Il responsabile è stato denunciato per i reati di smaltimento illecito di rifiuti e violazione del codice dei beni paesaggistici, e il capannone sequestrato. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività info-investigative e verranno eseguite le caratterizzazioni dei rifiuti, con l'ausilio dell'Arpam di Ancona, per stabilirne l'eventuale grado di pericolosità.

I carabinieri forestali intervenuti hanno portato alla luce le attività illecite di smaltimento grazie all'esame delle tracce dei mezzi che caricavano i rifiuti, occultati nel capannone, per poi scaricarli nell'area tutelata. I militari hanno identificato il proprietario del capannone e accertato che sarebbe stato lui stesso l'artefice delle attività illegali.

Sono scattati così la denuncia e il sequestro dell'intero capannone con i rifiuti.

Nella stessa area, anche in passato i Carabinieri Forestali avevano accertato illeciti di carattere penale e amministrativo inerenti smaltimenti illeciti di rifiuti. Proseguono i servizi mirati e rimane alta l'attenzione nelle zone industriali e commerciali della giurisdizione di competenza per prevenire e/o reprimere attività illecite legate al ciclo ei rifiuti. (ANSA).