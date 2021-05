Covid: Marche, nessun decesso correlato nelle ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 22 MAG - Nelle Marche per la seconda volta nel mese di maggio - in precedenza l'ultimo giorno senza vittime si era verificato ad ottobre 2020 - non si sono registrati decessi correlati al Covid-19. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Il totale delle persone decedute nella regione resta a 3.004. (ANSA).