Covid: Marche, -9 ricoveri (225), -1 Terapia Intensiva (39)

In calo i ricoveri per Covid-19 anche nell'ultima giornata: da 234 a 225 (-9). In lieve diminuzione i degenti in Terapia intensiva (39; -1) e in Semintensiva (-1; 79) e più rilevante nei reparti non intensivi (107; -7). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

Invariato il numero di assistiti nei pronto soccorso (3) mentre gli ospiti delle strutture territoriali sono 92 (-7). I positivi in isolamento domiciliare scendono a 4.305 (-7) e le quarantene a 8.589 (-262). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) è 4.530. Intanto i guariti /dimessi salgono a 94.303 (+136).

