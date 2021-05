'La banchina' animerà Porto Antico Ancona d'estate

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Punti ristoro e bar per cene e aperitivi, container con proposte di abbigliamento, spazi sportivi per allenamenti e incontri agonistici, spettacoli, musica, esposizioni artistiche e aree attrezzate dedicate ai bambini. Al via ad ingresso gratuito dal 2 giugno al 30 agosto prossimi al Molo Rizzo del Porto Antico di Ancona, il nuovo progetto 'La Banchina', ideato e curato dall'imprenditrice Michela Rossi, del gruppo Frittelli Maritime, in collaborazione con il Comune di Ancona. "Una proposta - ha commentato il sindaco Valeria Mancinelli, oggi durante la presentazione dell'evento - cui offriamo tutta la nostra vicinanza per la capacità degli organizzatori di mettersi in gioco, rischiando di persona per valorizzare nuovi spazi". "Un esempio di buone pratiche e un successo per tutta la comunità, che vede l'iniziativa privata inserirsi sulla strada tracciata dagli enti pubblici", ha rincarato l'assessore comunale alla Cultura Paolo Marasca. Mentre per Rodolfo Giampieri, presidente uscente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, neoeletto alla presidenza di Assoporti, "il progetto realizza, assieme a quelli incentrati sulla crescita del lavoro nello scalo dorico, l'obbiettivo di rinsaldare il rapporto tra la città e il suo porto". L'iniziativa, ha spiegato Rossi, verrà realizzata grazie all'istallazione di 20 container che occuperanno circa 5.500 mq della banchina, con eventi aperti, covid permettendo, dalle 18 alle 24: "vogliamo che attragga non solo i cittadini di Ancona e quelli delle Marche, ma anche i passeggeri e i turisti che transitano e visitano il capoluogo".

"Sarà un'occasione - ha concluso l'assessore al Porto Ida Simonella - per riflettere anche sul lancio di un nuovo Piano Regolatore Generale, che faccia in modo che questi investimenti non siano solo temporanei". Presente, tra gli altri, l'assessore comunale allo Sport Andrea Guidotti. (ANSA).