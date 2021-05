Droga, Gdf sequestra oltre 1,4 kg marijuana

(ANSA) - MACERATA, 21 MAG - Operazione dei Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche: a seguito del fermo, nel centro città, di un veicolo condotto da un italiano, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, è stata data esecuzione ad un'articolata attività antidroga, che ha riguardato anche altre due persone collegate, uno dei quali è stato tratto in arresto in quanto trovato in possesso di 1,385 kg di marijuana. Prezioso il fiuto del cane antidroga Edir, in forza alla Compagnia di Civitanova Marche. L'operazione si è sviluppata nell'ambito del rafforzamento dei controlli sul territorio per contrastare traffici illeciti e verificare il rispetto delle norme anticontagio, rafforzamento stabilito in sede di Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I finanziari hanno sottoposto a controllo un 27enne residente nel Fermano. Apparso particolarmente nervoso, ha subito esibito ai militari una piccola quantità di marijuana. Le Fiamme Gialle hanno quindi esteso il controllo all'abitazione del giovane, rinvenendo ulteriori 15,8 grammi di marijuana e 3,4 grammi di hascisc. Acquisendo ulteriori elementi probatori hanno individuato altri due soggetti, un albanese e un italiano, le cui abitazioni nel Fermane sono state perquisite: a casa del primo sono stati rinvenuti 76 grammi di marijuana ed un grammo di hascisc, mentre quella del secondo è stato sequestrato 1,385 kg di marijuana. Quest'ultimo è stato tratto in arresto e, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Fermo, condotto ai domiciliari, mentre gli altri due sono stati denunciati a piede libero. (ANSA).