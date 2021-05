Da domani a Pesaro gare nazionali triathlon e duathlon

(ANSA) - PESARO, 21 MAG - È con una competizione da record che Pesaro riparte, nel segno dello sport. L'occasione è quella del weekend alle porte, sabato 22 e domenica 23 maggio, quando in Baia Flaminia e in Panoramica si svolgeranno prima la "Triathlon Sprint Adriatic Series-Città di Pesaro" (nel pomeriggio di sabato 22 maggio), poi i Campionati italiani di Duathlon (nella mattinata di domenica 23 maggio) accogliendo, in totale circa 1.300 atleti da tutta Italia. I numeri più alti mai registrati da queste competizioni promosse da Flipper Triathlon Ascoli Piceno Asd in collaborazione con il Comune di Pesaro.

"Speriamo possa essere un week end di ripartenza per tutta la città - così il sindaco Matteo Ricci -. Per ben due volte abbiamo rimandato l'evento a causa della pandemia, volevamo far vivere questa grande festa dello sport a tutti i cittadini.

Saranno due giorni interessanti che, tempo permettendo, ci consentiranno di dare il via alla lunga stagione turistica.

Speriamo possa essere un'estate di rilancio per il settore dei servizi, che è stato fortemente penalizzato dalla pandemia. Una stagione nella quale ritroveremo un po' di libertà e normalità, consapevoli che ci saranno ancora accorgimenti da rispettare.

Finalmente da oggi possiamo tornare a dire: 'tornate a Pesaro'".

E secondo l'assessore alla coesione e al benessere Mila della Dora "sarà un weekend di rinascita non solo per lo sport ma per l'intera città". Invitati "amici, collaboratori e parenti dei 1.300 atleti che parteciperanno ai campionati a tornare a Pesaro, Città dello Sport, anche da turisti". (ANSA).