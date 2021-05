Covid: Aquaroli, Marche in zona bianca? Non siamo vicinissimi

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - "Credo che la zona bianca sarà possibile quando raggiungeremo un livello di 50 positivi giornalieri su 100mila e oggi non siamo vicinissimi". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a margine dell'anteprima degli spot promozionali con il ct della Nazionale Roberto Mancini come test. "Sono sempre molto cauto - ha spiegato -, i dati sono in continuo miglioramento però aspettiamo quello che dice il Ministero, credo che nelle prossime giornate potranno esserci ancora delle novità positive.

Però bisogna essere cauti e con i piedi per terra". (ANSA).