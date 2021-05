Turismo: Consiglio Marche approvato Piano 2021-2023

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Disco verde del Consiglio regionale al Piano regionale del turismo 2021-2023 per le Marche. Queste alcune indicazione della proposta di atto amministrativo: prodotti turistici legati alla destinazione Marche, ammodernamento del sistema turistico regionale in stretta collaborazione con istituzioni del territorio e operatori locali, qualificando l'accoglienza con i circuiti turistici e le eccellenze; costituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione Marche, oggetto di una specifica proposta di legge. Si punta a creare un sistema turistico moderno e aggregato mediante il superamento della sua frammentazione. L'atto, a iniziativa della Giunta regionale - relatori per la maggioranza Mirko Bilò (Lega) e per l'opposizione Antonio Mastrovincenzo (Pd) - è stato approvato con 18 voti a favore, 7 contrari e 3 astenuti (Marta Ruggeri e Simona Lupini per M5s, e Luca Santarelli di Rinasci Marche).

Sono tre gli indirizzi strategici con attenzione è focalizzata sulla valorizzazione del brand Marche, nei mercati nazionali ed esteri. In primo piano i prodotti turistici per la destinazione Marche, selezionati mediante un accurato marketing e commercializzati con strumenti innovativi; l'azione avrà come interlocutori principali le agenzie turistiche che si occupano in modo strutturato e continuativo dell'incoming, i distretti turistici e più in generale i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel territorio.

Il terzo indirizzo strategico riguarda l'ammodernamento del sistema turistico regionale in sinergia con il territorio, per riallineare la regione agli standard dei principali competitor italiani ed esteri con interventi ed investimenti mirati. Tra i progetti in evidenza la costituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione Marche, oggetto di una specifica proposta di legge presentata dall'Esecutivo, attualmente all'esame della Commissione Sviluppo economico. (ANSA).