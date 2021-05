Covid, nelle Marche -24 ricoverati, scendono a 236

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Prosegue in modo deciso il calo dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, scesi a 236, -24 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 41, -3, quelli in semi intensiva 77 (invariato), mentre quelli in reparti non intensivi sono 118, -21. Secondo i dati del Sevizio Sanità della Regione Marche ci sono stati nelle ultime 24 ore anche 29 dimessi. E' ormai definitivamente allentata la pressione sui pronto soccorso, dove si trovano solo 2 persone, non considerate tra i ricoverati, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 98.

I positivi in isolamento domiciliare sono 4.336, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.572, le persone in quarantena per contatti con contagiati 9.141. Infine i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 93.966.

(ANSA).