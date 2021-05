A Monteprandone 'sosta rosa' per mamme in attesa e neomamme

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 MAG - Il Comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) ha istituito la "sosta rosa" per donne in dolce attesa e neomamme. L'iniziativa è inserita nel più ampio progetto "Mamma Smart", contenitore di iniziative pensate per le mamme e le donne in generale. Nell'ambito delle politiche di pari opportunità e miglioramento della qualità della vita, l'amministrazione comunale ha voluto agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e delle neomamme creando stalli di sosta a loro riservati. Gli stalli sono riconoscibili in quanto di colore rosa e contrassegnati da adeguata segnaletica verticale. "Il Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di automobilisti, né di poter sanzionare la loro occupazione indebita. Pertanto - spiega l'assessore alla Viabilità Fernando Gabrielli - la buona riuscita dell'iniziativa si baserà esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini e di tutti gli utenti della strada a cui chiediamo un gesto di cortesia nei confronti delle future e neo mamme".

"Questa è la prima di una serie di iniziative, inserita nel più ampio progetto Mamma Smart, contenitore di eventi che l'Amministrazione comunale intende realizzare a favore delle mamme di qualsiasi età - dichiara l'assessore alle Pari opportunità Roberta Iozzi -, con questo gesto simbolico, ma concreto, di attenzione e sensibilità vogliamo garantire una migliore qualità di vita alle mamme e una maggiore sicurezza ai bambini. Dedicare spazi di sosta a loro è un piccolo passo perché si diffonda il più possibile la cultura della solidarietà e la tutela dei diritti a tutto tondo". (ANSA).