Vaccini:Sabelli Group prepara piani vaccinali per dipendenti

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Sabelli Group, una delle più grandi industrie casearie italiane, aderisce alla convenzione siglata da Confindustria con strutture sanitarie private idonee ad essere qualificate come Punto vaccinale, in attuazione del Protocollo nazionale per la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. Questo permetterà ai lavoratori dell'azienda di accedere ai vaccini antiCovid-19 presso tali strutture, contribuendo ad accelerare la campagna vaccinale e a salvaguardare la salute della comunità. "L'adesione della nostra azienda è un impegno che concorre in modo concreto alla ripartenza, sia per i lavoratori e le loro famiglie, che per il tessuto economico del territorio - commenta Simone Mariani, ad di Sabelli Group -. Il nostro settore è stato molto provato dall'anno di pandemia, abbiamo dovuto dimostrare grande prontezza, mettendo in sicurezza i dipendenti, la filiera e assicurando le forniture, poiché la supply chain alimentare non può interrompersi. Le abitudini di consumo sono cambiate, ci sono stati disagi con la logistica, eppure siamo riusciti ad andare avanti con determinazione. Ora più che mai, abbiamo bisogno di tornare alla cosiddetta 'nuova normalità' il prima possibile". L'azienda punta in particolare a sostenere il settore del food e della ristorazione. Nonostante le difficoltà il Gruppo ha proseguito con il Programma di sviluppo "LatTrazione 2020 SABELLI spa", un piano di investimenti da oltre 12,4 milioni di euro avviato nel 2018 e che comprende l'ampliamento dello stabilimento di Ascoli Piceno, con l'aumento della sua capacità produttiva e l'assunzione di 40 nuovi addetti, l'ottimizzazione dei processi produttivi e lo sviluppo di nuovi prodotti. Quest'anno si celebra il centesimo anniversario della nascita dell'azienda, che ha condotto al restyling della corporate image e dei packaging del brand Sabelli, per raccontare ancora meglio gli elementi di tradizione, artigianalità e qualità premium che contraddistinguono da sempre la marca. Secondo l'ad di Sabelli Group Angelo Galeati si tratta di un "primo step che segna l'inizio di un nuovo racconto della nostra azienda, che resta sempre fedele a se stessa, pur rinnovandosi in forme sempre nuove". (ANSA).