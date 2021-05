Regioni: Progetto Smart Packaging Marche,23 mln investimenti

A Osimo, nei locali dell'azienda Cristianpack, è stato presentato il progetto "Nuove tecnologie per il food & wine tipico della tradizione italiana" che coinvolge due importanti realtà imprenditoriali marchigiane: la Cristianpack e la Co.Pe.Mo di Ancona. Insieme alla Ica e alla Aroma System di Bologna, e all'Università "Romatre", punteranno a migliorare la sicurezza e la qualità degli alimenti attraverso lo sviluppo di processi e prodotti packaging innovativi, nell'ottica dell'economia circolare e dell'Industria 4.0. Il programma prevede investimenti in ricerca e sviluppo per 23,2 milioni di euro, di cui 10,3 realizzati dalla Cristianpack (4,6 milioni) e Co.Pe.Mo (5,6 milioni).

Il biocompatibile di nuova generazione arriva dunque nelle Marche, con innovativi materiali per confezionare i prodotti alimentari: saranno in grado di superare i test prestazionali e di affidabilità previsti dalle certificazioni internazionali, e verranno studiati e sperimentati nell'ambito di uno dei quattro accordi per l'innovazione che la nuova giunta regionale cofinanzia con un contributo di 1,3 milioni di euro.

I quattro progetti porteranno sul territorio investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 42,6 milioni di euro e un impatto occupazionale superiore a 120 nuove assunzioni. "Per la prima volta - ha ricordato il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive - stiamo predisponendo una strategia industriale complessiva che guarda al futuro e consente alle nostre imprese di riprendersi un ruolo attivo e vincente sui mercati. Come Regione metteremo a disposizione tutte le risorse necessarie a favore di quelle aziende che vogliono rendersi competitive all'insegna della ricerca e dell'innovazione. Il nostro obiettivo è far tornare l'imprenditore al centro della progettualità industriale, declinando l'intervento pubblico in funzione delle effettive necessità che ci verranno indicate, evitando le rigidità storiche dei bandi regionali. Questo progetto di eco-packaging intelligente rientra pienamente nella nuova Strategia della specializzazione intelligente che stiamo elaborando e sulla quale investiremo pesantemente ed in modo mirato nella prossima programmazione Ue 2021-2027". (ANSA).