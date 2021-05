Porti: Giampieri si insedia alla guida di Assoporti

(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Assoporti "avra un ruolo centrale nelle prossime politiche di sviluppo del Paese". Lo ha affermato, nel giorno del suo insediamento come presidente dell'Associazione dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri.

Giampieri ha avuto un cordiale colloquio con il suo predecessore Daniele Rossi negli uffici romani di Assoporti, nello spirito di piena collaborazione e unità d'intenti che ha contraddistinto questo passaggio di timone, riferisce una nota.

Nel salutare la struttura dell'Associazione, Rossi ha ribadito la sua soddisfazione: "come ho già detto, in questo momento cruciale per il futuro della portualità, Assoporti ha saputo fare sintesi. Da adesso nel ruolo di associato, darò il mio contributo insieme ai colleghi".

Giampieri, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale fino alla nomina del nuovo Presidente, ha sottolineato che "sarà proprio l'attività legata al rilancio della portualità dopo l'emergenza sanitaria, unitamente alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci guideranno nelle nostre prossime attività associative. Con il supporto dei presidenti delle Adsp e della struttura di Assoporti, lavoreremo al fianco del Ministero, delle Capitanerie di Porto, del cluster marittimo-portuale, delle parti sociali e di tutti i player del settore, per trovare le migliori soluzioni per un rinnovato futuro sostenibile del comparto". (ANSA).