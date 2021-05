Ferrovie: Marche, entro 2026 fino a -49 minuti viaggio Roma

Entro il 2026 si potranno risparmiare fino a 49 minuti nel viaggio in treno dalle Marche verso Roma: il potenziamento della Orte-Falconara, sancito da un delibera della Giunta regionale dopo il protocollo d'intesa sottoscritto con Rfi, Mit e Regione Umbria, prevede, tra gli interventi, una nuova linea raddoppiata tra Castelplanio e Fabriano e una velocizzazione complessiva della tratta fino a 200 km orari (in alcuni punti raddoppia rispetto all'attuale), un 'by pass' ad Albacina, che consentiranno di abbreviare il tempo per il percorso verso la Capitale di 39 minuti in media e di 49 minuti per i treni che prima si 'incrociavano' mentre ora non dovranno più farlo. In sostanza, hanno spiegato oggi il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli e l'arch. Nardo Goffi, i tempi per un Freccia Bianca passeranno da 3 ore a 2 ore e 10 minuti; e a 3 ore per gli altri convogli.

Previsto per gli interventi, che dovranno concludersi entro il 2026, un investimento di 657 milioni di euro di cui 510 milioni arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Abbiamo portato a casa a casa un'opera strategica per la nostra regione. - ha commentato Acquaroli - Importantissima per collegare Adriatico e Tirreno e con un significativo impatto di riduzione tempi sul tratto marchigiano (-16 minuti tra Falconara e Fabriano). E' migliorabile nei tratti umbri - ha ammesso - ma era il massimo ottenibile da Rfi, un orgoglio e un punto di partenza per la regione". Per chiudere il cerchio, infatti, mancherebbe il potenziamento del tratto Fabriano-Foligno per il quale però c'è un impegno di Rfi a eseguire la progettazione esecutiva: l'ulteriore tassello ridurrebbe il viaggio per Roma di un'altra mezz'ora.

"In 6 mesi - ha affermato Baldelli - abbiamo recuperato il tempo perso in passato grazie anche alla professionalità di Rfi.

C'è ancora lavoro da fare ma finalmente si parte. E' un'opera attesa da decenni: era citata già nel 1999 nella programmazione ma non si era mai andati avanti". Attualmente nella linea sono già raddoppiati i tratti Orte-Terni, Campello-Foligno, Fabriano-Posto di Movimento e Castelplanio-Falconara. (ANSA).