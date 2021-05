Adm sequestra quadri elettrici falsi Made in Italy

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 19 MAG - Una fornitura di quadri elettrici e pulsanti per ascensori recante l'indicazione "Italian style for lifts-MADE IN ITALY" era in realtà costituita da merce con origine e provenienza dichiarata Albania, in grado di indurre il consumatore a credere erroneamente di acquistare un prodotto fabbricato in Italia. Lo hanno scoperto i funzionari delle Dogane (Adm) di Civitanova Marche durante una verifica effettuata presso un'azienda operante a Civitanova Marche. La merce era dichiarata come traffico di perfezionamento passivo, ma l'origine albanese la rendeva . non qualificabile per il perfezionamento. I funzionari hanno constatato la falsa e la fallace indicazione dell'origine, punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, in conformità con le finalità di tutela del Made in Italy istituzionalmente rientranti nella mission di Adm. (ANSA).