Vaccino: Marche, da domani prenotazioni per età 40-49 anni

Possibili slittamenti di alcune vaccinazioni prenotate, dalla mattina al pomeriggio del 19 maggio, per il mancato arrivo di 8.900 dosi di Moderna nelle Marche dove, da domani, sarà possibile prenotare i vaccini per la fascia d'età 40-49 anni. Questa la conseguenza del 'buco' di fornitura ma, riferisce l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, domani arriveranno 50mila dosi di Pfizer-BioNTech della dotazione complessiva di maggio (230mila dosi). "Fino ad oggi - aggiunge l'assessore - sono stati vaccinati 500mila marchigiani almeno con la prima dose e con l'arrivo dei vaccini di giugno (altre 500mila dosi) sarà immunizzato circa 1 milione di persone con la prima dose".

Intanto "successo" per le prenotazioni nella fascia d'età 50-59 anni e domani via per 40-49 anni: "però - osserva - con i vaccini programmati in queste settimane probabilmente dovremo rinviare l'immunizzazione verso la fine di giugno".

"Se i vaccini di giugno arriveranno a fine mese - spiega - la somministrazione potremo farla a luglio, se arriveranno nelle prime settimane potremo completare il ciclo grazie al sistema della Regione, idoneo a somministrare moltissime dosi". "A fine aprile, quando il commissario ci ha 'spostato' le vaccinazioni eravamo arrivati a 15mila dosi al giorno mentre il piano attuale prevede 9-12mila".

"Attesa grande anche tra le aziende: - sottolinea - le imprese sono organizzate e abbiamo sollecitato il commissario Figliuolo a dettagliare le date con i vaccini in arrivo a giugno". "Le dosi per tornare a 15mila al giorno non ci sono - lamenta Saltamartini - C'è forte carenza anche per i medici di medicina generale, e non abbiamo le dosi neanche per le farmacie con le quali abbiamo chiuso un accordo e per le imprese".

