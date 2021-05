Incidenti stradali, moto contro auto, un morto

(ANSA) - SENIGALLIA, 18 MAG - Un motociclista è morto in un incidente avvenuto a Borgo Bicchia di Senigallia. La vittima, un 57enne di Senigallia, è finita contro un'autovettura lungo la strada provinciale Arceviese, poco prima della zona artigianale, nei pressi della chiesetta in un tratto con una leggera curva.

Sul posto, oltre al 118 che ha provato a invano a rianimare l'uomo, anche la Polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi e la polizia locale per la gestione della viabilità, in un tratto nevralgico perché collega Senigallia con l'entroterra. (ANSA).