Covid: Acquaroli, passo avanti, serve spiraglio a normalità

"Passo a avanti verso un ritorno alla normalità, in una fase in cui l'andamento epidemiologico è migliorato, sta allentando". Così, a margine della seduta del Consiglio regionale in presenza, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sulle nuove misure del decreto Covid che prevedono un graduale allentamento delle restrizioni, a partire da alcune aperture al coprifuoco che passerà per ora dalle 22 alle 23. "Bisogna imparare a convivere in questa fase con la massima precauzione - osserva - ma anche aprendo ormai uno spiraglio ad un ritorno alla normalità che è importante dal punto di vista economico e anche sociale". (ANSA).