Covid, Acquaroli, oggi zero decessi, prima volta dal 19/10

"Oggi, dallo scorso 19 ottobre, è il primo giorno in cui la nostra regione non registra decessi per Covid. Inoltre, nella giornata odierna, abbiamo raggiunto anche la quota di 500mila prime dosi somministrate nel piano vaccini". E' la "bella notizia" condivisa su facebook dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Un ringraziamento a tutti quanti si stanno impegnando, con determinazione, alla riuscita di questa campagna che sta mostrando già i primi effetti positivi" conclude il governatore.(ANSA).