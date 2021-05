Vaccini: Marche, annullato rifornimento 8.900 dosi Moderna

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - Nella giornata di oggi è stato annullato l'invio di 8.900 dosi del vaccino Moderna destinate alla Regione Marche. Il disguido, informa l'ente, potrebbe comportare una riprogrammazione degli appuntamenti vaccinali dei prossimi giorni. In tal caso i cittadini interessati saranno contattati. In ogni caso è attualmente previsto per mercoledì prossimo un importante rifornimento di Pfizer che garantirà la prosecuzione della campagna vaccinale. (ANSA).