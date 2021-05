Scuola: Marche, in calo le classi in quarantena, sono 128

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - In calo - secondo il sistema informativo dell'Ufficio scolastico regionale - le classi in quarantena, per casi di contagio al coronavirus, negli istituti scolastici marchigiani: al 14 maggio erano 128 (il totale delle classi nelle Marche è di 10.428) rispetto alle 198 registrate il 4-5-6 maggio. Nell'ultima settimana sono diminuite progressivamente, circa 70 in meno. Le quarantene riguardano soprattutto classi di scuola Primaria (il 35,59% del totale) seguite dalle secondarie di primo grado (28,13%), secondaria di secondo grado (25,78%) e dell'infanzia (12,50%). Tra le classi di primaria quelle in quarantena sono l'1,25%, tra le primarie di primo grado l'1,82%, tra quelle d'infanzia 1,04% e tra le secondarie di secondo grado lo 0,95%. (ANSA).