Passaggi Festival, otto giorni fitti di appuntamenti

Una città piena di libri, parole, incontri fra autori e lettori di tutte le età: torna dal 18 al 25 giugno a Fano (Pesaro Urbino) Passaggi Festival, dedicato alla saggistica e promosso da Passaggi Cultura e Librerie Coop col patrocinio del Ministero della Cultura e i contributi di Comune di Fano e Regione Marche. Otto giorni zeppi di incontri tra centro storico e lungomare. "Sarà un'edizione che unirà la popolarità di tanti autori con la qualità delle proposte librarie - spiega il direttore del festival Giovanni Belfiori -, ci sono una decina di rassegne che si rivolgono a pubblici diversi per età ed interesse. Dai libri filosofici per bambini alle inchieste firmate da giornalisti, dalle autobiografie ai saggi specialistici". Tra i temi trattati: universo femminile e parità di genere, la pandemia, mondo dello spettacolo, l'ecologia, lavoro e nuove tecnologie, politica internazionale, ma anche l'amore, il rapporto con gli animali, benessere e alimentazione, la geografia del futuro. La sezione principale si aprirà in piazza XX Settembre il 18 giugno con la giornalista e attivista turca Yasemin Congar che converserà con Marino Sinibaldi e ritirerà il Premio giornalistico 'Andrea Barbato' a nome di Ahmet Altan, scrittore e giornalista a lungo incarcerato nelle prigioni di Erdogan, da poco liberato ma ancora senza passaporto; Antonio Di Bella con il suo ultimo libro "L'assedio" (Rai Libri) sarà intervistato da Nicoletta Tamberlich. Sabato 19 giugno toccherà a Telmo Pievani e Francesco Ferrarese con i quali dialogherà Massimo Cirri, Alessio Boni con "Mordere la nebbia" intervistato da Elisabetta Stefanelli. Domenica 20 la giornalista Alessandra Longo e l'immunologa Antonella Viola. Tra gli altri ospiti, fino al 25 giugno, Annalisa Cuzzocrea, Marisa Laurito, Beppe Severgnini, Mario Calabresi, il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli, Marco Politi, Liliana Cavani, Rula Jebreal e Maria Novella De Luca. Mercoledì 23 la consegna del Premio Passaggi a Roberto Vecchioni che presenterà il suo libro "Lezioni di volo e di atterraggio", intervistato da Simonetta Fiori. Numerose e altrettanto ricche le sezioni collaterali.

(ANSA).