In A14 10 cuccioli cane su autocarro, trasporto illegale

Dieci cuccioli di cane sono stati trovati e sequestrati dalla Polizia stradale di Fano all'interno di un autocarro con targa romena: il conducente del mezzo è stato denunciato per trasporto e introduzione illegale in Italia di animali da compagnia. Gli animali apparivano in buona salute ma la documentazione al seguito, passaporto del cane e libretti sanitari, sono risultati non riconducibili agli animali trasportati, forse contraffatti. Ad alcuni passaporti erano associati microchip ma otto cani dei dieci cuccioli non ne risultavano dotati. La scoperta degli agenti durante un controllo sull'autocarro Mercedes a Fano, all'altezza del Km 178 Sud dell'A14 sud.

I poliziotti hanno trovato due cuccioli di cane razza Pastore dell'asia centrale nel vano di carico. In due trasportini, c'erano altri sei cuccioli di cane di razza Bulldog, di circa 50-60 giorni, privi del previsto sistema d'identificazione microchip e del passaporto sanitario per animali d'affezione. In un'altra scatola presenti un cucciolo Carlino e un Volpino di Pomerania. In attesa di ulteriori accertamenti sanitari (sono intervenuti veterinari del Servizio Asur Marche Area Vasta 1) per la necessaria regolarizzazione che potrebbe innescare la procedura dell'affidamento temporaneo, i cuccioli sono stati collocati nel canile sanitario comprensoriale di Pesaro.

Ciò anche in vista di eventuali richieste di definitiva adozione. Sequestrata la documentazione sanitaria e i passaporti degli animali per stabilire la probabile contraffazione: gli investigatori non escludono che i documenti siano stati utilizzati più volte in occasione di trasporti illegali simili.

(ANSA).