Torna trenino turistico Ascoli Explorer

Ripartirà da domani ad Ascoli Piceno il trenino turistico "Ascoli Explorer" del Gruppo Giocamondo. Dopo lo stop dello scorso mese di ottobre, legato anche all'emergenza Covid, il tradizionale servizio che rappresenta ormai un'importante attrattiva, molto apprezzata dai visitatori del capoluogo piceno, riprenderà le corse quotidiane per la nuova stagione turistica e lo farà con nuovi percorsi mirati a valorizzare non solo il centro storico (e una parte di Porta Maggiore), ma anche altri quartieri della città come Porta Romana, Borgo Solestà e Campo Parignano. Inoltre, è stato ampliato anche il commentario, sempre con un'audioguida in 8 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo e cinese) che accompagna i turisti durante tutto il percorso. "L'idea di prevedere nuovi percorsi anche negli altri quartieri consentirà di fatto di apprezzare Ascoli anche attraverso le bellezze e le curiosità che si trovano al di fuori dell'area del centro storico" spiega il presidente di Giocamondo Stefano De Angelis. (ANSA).