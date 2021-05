Sanità, Saltamartini, riaperto reparto Medicina Camerino

E' stato riaperto oggi il reparto di Medicina dell'Ospedale di Camerino, con 17 posti letto: due in più rispetto alla chiusura del novembre scorso, avvenuta per ospitare i malati di covid. "La progressiva riduzione dei ricoveri covid, a seguito del contenimento dei contagi e alla massiccia campagna di vaccinazione in corso - evidenzia l'assessore regionale alla Salute Filippo Saltamartini - ci consente la riapertura del reparto di Medicina dell'ospedale di Camerino. Questa riapertura permette di conseguire due grandi vantaggi: restituire la medicina al territorio e, soprattutto, riportare il Pronto soccorso alla sua normale attività.

L'impegno di tutta la comunità locale e regionale, per contrastare la diffusione del virus, ci consente di raggiungere questo traguardo che sembra impossibile fino a poche settimane fa". Ora i pazienti Covid, ricoverati all'O ospedale di Camerino, sono ospitati nei piani di Chirurgia e Ortopedia: a breve, assicura l'assessore, verranno riattivati per garantire piena funzionalità alla struttura ospedaliera.

