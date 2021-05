Incendi, a fuoco 3.000 mq bosco a Montecopiolo

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Moneta nel Comune di Montecopiolo per un incendio di bosco. La Squadra di Macerata Feltria, con tre autobotti ed un mezzo 4x4, sta provvedendo all'estinzione delle fiamme che si sono sviluppate in un terreno di circa 3000 mq di sterpaglie. Il lavoro dei vigili del fuoco è reso più difficoltoso dal vento forte nella zona. Al momento sono state messe in sicurezza un'abitazione ed una pineta adiacente. L'intervento è ancora in corso. (ANSA).