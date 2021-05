Covid: Acquaroli, credo conferma Marche in giallo altri 7 gg

"Possiamo sperare in un'altra settimana di giallo poi vediamo il cambio di criteri che è in corso; però per questa settimana credo che possiamo dire che il giallo sarà confermato" per le Marche. Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli, alla Loggia dei Mercanti di Ancona, a margine della presentazione dello studio dell'Università politecnica delle Marche, promosso della Camera di Commercio, "Bello, e ci vivrei - definizione di una strategia per la valorizzazione dei borghi".

"La Zona bianca? - risponde Acquaroli ai cronisti - Per il momento non mi sembra facilmente raggiungibile". "Il comportamento individuale - osserva a proposito di un 'rischio' di un allentamento l'attenzione con un'eventuale passaggio in zona bianca - è sempre un elemento determinante per la lotta al coronavirus". Dunque "se c'è il rispetto delle regole no, se si intende la zona bianca come la fine della pandemia e quindi assembramenti, no mascherine...". (ANSA).