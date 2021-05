Marche guidano Commissione Sviluppo Economico Conf. Regioni

(ANSA) - ANCONA, 13 MAG - Lunedì 17 maggio alle ore 14, in modalità videoconferenza, si riunirà la Commissione per lo sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Coordinata dalle Marche, è presieduta dal vice presidente della Regione e assessore alle Attività Produttive Mirco Carloni che ha firmato la convocazione. La Conferenza ha recentemente rinnovato l'incarico alle Marche, nell'ambito dell'aggiornamento delle funzioni delle proprie Commissioni. "Un incarico importante, di grande responsabilità che, come Regione Marche, porteremo avanti con determinazione, in un momento particolarmente delicato per il Paese, impegnato nella programmazione dell'auspicata ripresa economica", commenta Carloni. La seduta del 17 maggio ha all'ordine del giorno diversi argomenti di particolare interesse: saldi estivi e promozionali, DURC e rinnovo concessioni, svolgimento dei mercati e dei mercati d'antiquariato, incontri con le associazioni del commercio per aperture delle fiere e sagre, dei mercati all'ingrosso, oltre a un confronto sul progetto "Smart logistics platform green" e alla nomina dei rappresentanti regionali per la costituzione del gruppo coordinamento nazionale per la bioeconomia. (ANSA).