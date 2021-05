Presidio lavoratori e lavoratrici Rai sotto sede Rai Marche

(ANSA) - ANCONA, 12 MAG - Presidio dei lavoratori e lavoratrici Rai oggi sotto la sede di Rai Marche ad Ancona, in contemporanea con diverse città italiane per la manifestazione LaNostraRai. "Chiediamo al Parlamento un CdA autorevole e indipendente e una corsia preferenziale per la riforma della governance" fanno sapere i rappresentanti dell'Usigrai. Al presidio hanno preso parte anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche Franco Elisei e .il segretario del Sigim Piergiorgio Severini. (ANSA).