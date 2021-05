Covid: prof. Silvestri, vaccini funzionano,vanno somministrati tutti

"I vaccini attuali funzionano, vanno somministrati tutti e rapidamente. Si sta già lavorando su vaccini di nuova versione, capaci di coprire più varianti del Covid". Così l'immunologo e virologo Guido Silvestri, direttore del Dipartimento di Patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta (Georgia, Usa), a margine della consegna in Regione Marche dell'onorificenza del Picchio d'Oro per i marchigiani (Silvestri è cresciuto a Senigallia) che si sono distinti in Italia o all'estero per la loro attività.

"Ora siamo impegnati nella grande sfida all'Aids e il vaccino è la nostra grande speranza", ha riferito. Sul fronte del Covid-19, al presidente Acquaroli, Silvestri ha detto di avvertire, in Italia, "un clima molto ansioso. Non è possibile stabilire - ha osservato - quando si raggiungerà un'immunità di gregge, dipende da quanto vacciniamo". "La scienza la sua parte l'ha fatta - ha proseguito -i vaccini attuali funzionano, vanno somministrati tutti e rapidamente. Si sta già lavorando su vaccini di nuova versione, capaci di coprire più varianti del Covid". (ANSA).