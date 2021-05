Vaccini: Fermo, accesso diretto over 80 senza prenotazione

(ANSA) - FERMO, 11 MAG - Accesso diretto per la vaccinazione, senza bisogno di prenotazione, all'Area vasta 4 di Fermo. Lo fa sapere la stessa Av4. "Considerato che la prenotazione del vaccino Covid per la popolazione ultraottantenne non è più possibile attraverso il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, - spiega - l'Area vasta 4 consentirà ai nati fino al 1941 che non abbiano effettuato ad oggi la vaccinazione, di presentarsi con accesso diretto, senza prenotazione, dalle ore 15 alle ore 19, al Centro vaccinale alla scuola don Dino Mancini di viale Trento a Fermo per ricevere la prima somministrazione". (ANSA).