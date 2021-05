Terremoto: protocollo di intesa tra Unicam e Fond. Bocelli

È stato siglato un protocollo di intesa tra la Andrea Bocelli Foundation e l'Università degli Studi di Camerino con il fine di instaurare e sviluppare una cooperazione didattico-scientifica per favorire una collaborazione che si concretizzi in attività didattiche, eventi, corsi di formazione che evidenzino sinergie culturali tra le afferenti discipline negli ambiti tecnico-scientifici e artistico-musicali. "Abf opera, in particolare, in ambito educativo, cercando di creare percorsi didattici innovativi formali e informali, che possano permettere ad ogni individuo di poter esprimere al meglio il proprio potenziale - ha spiegato il direttore generale della Fondazione, Laura Biancalani -. E' proprio in tale ambito che si inserisce il protocollo con Unicam, operare insieme sia sul territorio del cratere del sisma Centro Italia 2016 dove da tempo Abf lavora".

La relazione con la Università di Camerino nasce in parallelo con gli interventi che la Fondazione Bocelli dal 2017 porta avanti nelle zone del sisma dove ha ricostruito due scuole pubbliche, a Muccia e Sarnano (Macerata) e l'Accademia della Musica di Camerino. "E' con grande soddisfazione - ha dichiarato il rettore di Unicam, Claudio Pettinari - l'avvio della collaborazione dell'Università di Camerino con la Andrea Bocelli Foundation, nella convinzione che l'Ateneo debba essere luogo deputato non solo alla formazione, ma alla diffusione della cultura nella sua accezione più ampia, per consentire alle nostre studentesse ed ai nostri studenti di diventare giovani di valore. L'ateneo, inoltre, potrà mettere a disposizione della Abf le competenze scientifiche dei docenti e ricercatori per progetti innovativi", ha concluso il rettore. (ANSA).