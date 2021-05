Covid, si riscopre mare italiano, Civitanova verso sold out

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 11 MAG - Si annuncia un'estate da "tutto esaurito" per gli stabilimenti balneari di Civitanova Marche: molti chalet raggiunti dall'ANSA hanno prenotazioni fino a settembre e già sono al completo. "La difficoltà di spostarsi sull'estero a causa della pandemia, sta facendo riscoprire le spiagge italiane, ogni giorno riceviamo decine di richieste", racconta uno dei titolari di uno degli stabilimenti vicino al molo. Intanto, in questi giorni, proseguono i lavori di sistemazione della spiaggia, con l'installazione di ombrelloni e lettini rigorosamente distanziati come le norme anti Covid impongono. Dal 15 maggio si potrà, quindi, tornare sulle spiagge attrezzate, anche se tanti stabilimenti stanno già lavorando da alcuni giorni con i loro ristoranti e bar. "Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia si prospetta un'estate di ripresa per i nostri operatori turistici e la bandiera blu che ci è stata confermata è un riconoscimento importante alla città e alla sua gente", dice il sindaco Fabrizio Ciarapica.

"Civitanova - aggiunge il sindaco - ogni anno si prefigge l'obiettivo di alzare l'offerta turistica in termini di servizi e qualità degli spazi. Vogliamo accogliere nel migliore dei modi chi sceglie di trascorrere la vacanza di mare sulle nostre spiagge". Intanto, in questi ultimi giorni, a visitare il litorale civitanovese e in particolare la zona del molo sono stati anche delfini (ben 5) e tartarughe che hanno esercitato un grande fascino sulla gente del posto. "Speriamo che il loro arrivo sia di buono auspicio", dice Ciarapica, che conclude con una raccomandazione: "Siamo felicissimi che in molti stiano scegliendo Civitanova, ma raccomando di rispettare le regole anti contagio, purtroppo il virus è ancora tra noi e ci deve indurre a comportamenti consoni al momento che stiamo vivendo".

