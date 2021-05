Covid: Marche, -23 ricoveri in un giorno (369), 29 dimessi

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - E' sceso sensibilmente nelle Marche il numero di ricoverati nelle ultime 24ore nelle Marche: da 392 a 369 (-23). In calo i pazienti in Terapia intensiva (53; -5), in Semintensiva (103; -1) e soprattutto nei reparti non intensivi (213; -17). I dimessi nell'ultima giornata sono stati 29. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Intanto i positivi in isolamento domiciliare scendono sotto quota 5mila (4.869; -257) e anche le quarantene per 'contatto' diminuiscono (10.910; -465, sono 3.364 le persone con sintomi e 140 operatori sanitari). I guariti/dimessi ora sono 91.734 (+428) e positivi totali (ricoverati più isolati) scendono a 5.238. (ANSA).