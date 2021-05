Vaccini: Marche, prenotazioni 50-59 anni con comorbidità

Dalle 12 di oggi, i marchigiani appartenenti alla fascia 50-59 anni con specifiche patologie senza elevato grado di rischio (comorbidità), non seguiti dalle strutture sanitarie, possono iscriversi alle liste di adesione per la vaccinazione tramite il link presente sul sito della Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Lis te-adesione-comorbidita-50-59-anni.

"Rientrano in questa categoria - ricorda la Regione - le persone con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica". (ANSA).