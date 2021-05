Incendio in locale tecnico ospedale, spento da Vvf

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 10 MAG - Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in una stanza al piano interrato dell'Ospedale Civile Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto. La squadra Vvf di San Benedetto ha constatato che si trattava di un principio d'incendio all'interno di un locale tecnico, di uno scaldabagno elettrico che è andato a fuoco.

Sono state attivate tempestivamente le procedure di emergenza che, in combinazione ai sistemi di prevenzione incendio presenti nella struttura, hanno evitato che l'incendio si espandesse dal locale interessato - ora temporaneamente inutilizzabile per il fumo scaturito dal principio d'incendio - verso altre stanze o piani della struttura. Nessuna attività dell'ospedale è stata sospesa o ha subito rallentamenti. I Vigili del fuoco hanno subito estinto l'incendio, e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto è intervenuto anche il funzionario dei vigili del fuoco e personale dirigente dell'ospedale civile.

