Covid: in moto di notte e senza patente, multato da Ps

In sella a una moto, di notte, transitava sul marciapiede per sfuggire al controllo della polizia. E' accaduto la notte scorsa ad Ancona tra Largo Sarnano, via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi: agli agenti che lo hanno fermato per un controllo, il centauro ha riferito di non aver mai conseguito alcuni tipo di patente di guida ma di essere "sicuramente più bravo di tanti altri alla guida".

L'uomo, di origine straniera, è stato sanzionato per aver condotto un veicolo senza la patente, per aver violato norme anti-Covid e al motociclo è stata applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi.

Durante i controlli congiunti con le altre forze di Polizia, identificate 87 persone, 20 esercizi commerciali e 17 veicoli, con il ritiro di una patente di guida. Verso l'una e mezza di notte una pattuglia delle Volanti ha identificato tre persone che si trovavano all'inizio di via XXIX Settembre e che non hanno fornito un valido motivo per loro presenza lì a quell'ora.

Tutte tre sono state sanzionate per inottemperanza al Dpcm.

