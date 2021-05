Moto contro guard-rail in curva nel Pesarese, morto 25enne

Un centauro di 25 anni, di Pesaro, è morto stamattina, schiantandosi con la sua Yamaha R6 sui tornanti di Bocca Trabaria nel Comune di Borgo Pace (Pesaro Urbino) poco dopo la frazione di Lamoli. L'incidente è accaduto poco dopo le 11: il giovane, per cause da accertare da parte dei vigili urbani, mentre percorreva la strada in salita, in una curva a destra non è riuscito a rimanere in carreggiata andando a sbattere contro il guard-rail. L'urto, particolarmente violento, non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Il 25enne era diretto verso l'Umbria con con un gruppo di altri amici motociclisti. (ANSA).