Marche Teatro riparte in sicurezza con spettacoli alle Muse

Marche Teatro riparte con gli spettacoli al Teatro delle Muse di Ancona. Grande emozione del pubblico in sala. Il pubblico abbonato, e non solo, è tornato a teatro la sera del 6/5. Tra gli spettatori anche l'assessore comunale alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca. Più di un minuto di applausi a fine spettacolo con un Marco Baliani visibilmente emozionato che ha ringraziato il pubblico. Buona la prima. Lo spettacolo, che resterà in scena fino a giovedì 13 maggio, è "Una notte sbagliata" di e con Marco Baliani, regia Maria Maglietta, scena, luci, video Lucio Diana, paesaggi sonori Mirto Baliani, costumi Stefania Cempini, la produzione è di Marche Teatro. Una rappresentazione presentata in prima regionale. Il pubblico che può essere presente ogni sera tra platea e prima galleria, senza congiunti, - ricorda Marche Teatro - è composto da 270 spettatori a sera. Il Teatro delle Muse, spiega, "accoglie il pubblico in grande sicurezza, distanziatissimo per otto repliche a spettacolo proprio per permettere di dividere il pubblico in più serate. Negli anni di capienza normale le repliche erano quattro a titolo. Per la sicurezza del pubblico, le repliche sono raddoppiate per diluire le presenze in sala.

Ingressi e uscite sono guidati dal personale del teatro per evitare assembramenti; è obbligatorio l'uso della mascherina. Lo spettacolo "Una notte sbagliata" sarà in scena fino al 13 maggio alle 20 e la domenica doppia recita alle 16 e alle 20, anticipato per permettere il rientro a casa entro le ore 22.

