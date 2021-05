Croce rossa: Marche, vessilli sventolano davanti a Comuni

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - In occasione della Giornata Mondiale del Movimento internazionale della Croce Rossa, la bandiera dell'associazione di volontariato per l'assistenza sanitaria ha sventolato insieme ai vessilli di tanti Comuni nelle Marche, davanti alla sede della Regione e sono tante le iniziative per celebrare la giornata che coincide con l'anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, primo Premio Nobel per la Pace nel 1901. Tra i Comuni che hanno aderito all'iniziativa Ancona, Pesaro, Macerata e Caldarola.

Per la celebrazione, martedì 11 maggio alle 19 in diretta sulla pagina Facebook (@CRIAncona) e Canale YouTube (Cri - Comitato di Ancona) il gruppo Giovani Comitato di Ancona lancerà l'evento "BEATS 110 BPM - massaggia con noi", mass training online rivolto alla popolazione per la diffusione della manovre di primo soccorso laico secondo le nuove linee guida Covid-19.

"L'Amministrazione - ha affermato Mila Della Dora, assessore comunale di Pesaro al Benessere con delega alla Salute - è onorata di poter vantare un rapporto di fiducia e sostegno reciproco con il comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana".

"La Croce Rossa di Macerata - ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli - rappresenta un valore importante per la città. La sinergia con il Comune è massima ed è compito delle istituzioni riconoscere il grande lavoro a cui sono chiamati ogni giorno i volontari e che, soprattutto in questo ultimo anno, è stato reso più complesso dalla pandemia".

Per sottolineare l'importanza della ricorrenza la facciata del Comune di Caldarola si tingerà con luci di rosso anche per la prossima settimana ed esporrà la bandiera della Cri.

A Camerino, in qualità di vice presidente dell'Assemblea legislativa, l'ex sindaco Gianluca Pasqui ha portato simbolicamente dalla sede Cri della città camerte, il saluto ai Comitati e a tutti i Volontari delle Marche. (ANSA).