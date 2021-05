Covid: Marche, prosegue trend calo ricoveri, sono 403 (-18)

(ANSA) - ANCONA, 08 MAG - Prosegue il trend di diminuzione dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata sono passati da 421 a 403 (-18) e soprattutto sono calati i degenti in Terapia intensiva (61; -4). In diminuzione, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, anche i pazienti nei reparti non intensivi (231; -16) mentre aumentano quelli in Semintensiva (111; +2). In calo anche gli ospiti di strutture territoriali (129; -8) mentre è stabile il numero degli assistiti nei pronto soccorso (8; tecnicamente non sono considerati tra i ricoverati).

Scendono i dati dei positivi in isolamento domiciliare (5.185; -60) e delle quarantene per 'contatto' con contagiati (11.405 cioè -114; 3.573 persone con sintomi, 139 operatori sanitari). Il totale complessivo dei positivi (persone ricoverate più quelle in isolamento) è di 5.588. (ANSA).