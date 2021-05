A Pesaro primi ciak del film su vita Tonino Benelli

(ANSA) - PESARO, 08 MAG - Inizieranno lunedì a Pesaro le riprese di "Benelli su Benelli", docufilm ispirato alla vita del leggendario Tonino Benelli, pilota di moto e 'ultimo rampollo' della dinastia dei fondatori della casa motociclistica, morto a 32 anni. Dal 10 maggio si allestiranno i set per le riprese di questa nuova produzione firmata Genoma film e Paolo Rossi Pisu (figlio di Raffaele Pisu): in particolare il museo Benelli, il Centro storico, le colline attorno a Pesaro ma anche località delle Marche per favorire il cineturismo. Nel docufilm - che avrà una grande impronta femminile grazie alla regia di Marta Miniucchi e alla sceneggiatura di Annapaola Fabbri - sarà ricostruita la breve vita, umana e sportiva, del più piccolo dei sei fratelli Benelli, fondatori ai primi del Novecento della casa motociclistica di Pesaro: un marchio divenuto leggendario. Le gesta di Tonino Benelli, simpatico burlone e spericolato pilota, verranno ricordate attraverso immagini fotografiche, filmati di repertorio, interviste (una al pluricampione del mondo Giacomo Agostini), e ricostruzioni fiction 'mixate'. La voce fuori campo di Tonino sarà quella dell'attore marchigiano Neri Marcorè. Nella pellicola, ispirata all'omonimo libro di Paolo Prosperi e all'idea dell'attore pesarese Alessandro Gimelli (che vestirà i panni del protagonista), si narrerà dell'amore di una madre che ha fermamente creduto nel sogno dei figli. Di quei geniali fratelli maggiori che diedero forma a questa passione; dell'unità familiare in cui ognuno collaborava al sogno splendido della "Benelli" con le proprie doti personali e della grande fabbrica che divenne il fiore all'occhiello della città di Pesaro e dell'intera nazione.

"Benelli su Benelli", che sarà trasmesso a novembre su Sky Cinema e presentato nei più importanti festival, è realizzato con il contributo di: FESR Marche; Fondazione Marche Cultura; Film Commission Marche; Regione Marche; Comune di Pesaro; Terra di Piloti e Motori; Riviera Banca. Il film vanta la collaborazione del Motoclub Tonino Benelli e di Cna Cinema e Audiovisivo Marche e che coinvolgerà tante maestranze ed attori marchigiani.