Porti: Giampieri, disponibile a presidenza Assoporti

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Rodolfo Giampieri, sciogliendo la riserva, ha dato la propria "disponibilità alla candidatura alla presidenza di Assoporti" che era stata proposta all'unanimità dell'Assemblea dell'Ente. "Ringrazio ancora tutti i colleghi presidenti delle Autorità di sistema portuale per questa inaspettata ma gradita proposta e per la fiducia e l'affetto che hanno dimostrato verso la mia figura - commenta Giampieri -. Avevo chiesto una decina di giorni per poter decidere e dopo una necessaria e profonda riflessione sulla richiesta, legata all'importanza e alla responsabilità di questo ruolo, ho deciso di rispondere 'presente' e di accettare la candidatura. Decisione che ho subito comunicato al presidente di Assoporti, Daniele Rossi. Sarà l'assemblea di Assoporti, - conclude Giampieri - convocata per martedì 11 maggio, a decidere chi guiderà la nostra associazione". (ANSA).