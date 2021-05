Musica: documentario Fisarmonica Castelfidardo su Sky Arte

Il documentario "La fisarmonica" che racconta la storia di questo prezioso strumento prodotto a Castelfidardo (Ancona) andrà in onda domenica 9 maggio (21.15 su Sky Arte, canali 120 e 400 di Sky). Ciò in occasione del 40/o della Fondazione del Museo della Fisarmonica, che il Comune ha proposto di candidatura della fisarmonica a Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell'Unesco.

Un trailer è stato proiettato nel corso di una conferenza stampa. Hanno partecipato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e Massimo Pigini imprenditore e presidente Associazione Music Marche Accordions. Collegati da remoto l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani, Roberto Pisoni direttore Sky Arte; Giangiacomo De Stefano regista e produttore; Nicola Fedrigoni produttore esecutivo.

"Il documentario è una iniziativa molto importante - ha detto Acquaroli - per una eccellenza della regione che ci caratterizza in Europa e nel mondo. Sono molto fiero ed orgoglioso che la fisarmonica e la grande capacità manifatturiera del territorio anche nel settore musicale, siano così riconosciute. Sono convinto che possano costituire un elemento di rilancio dal punto di vista economico e turistico. Abbiamo un'opportunità di valorizzare una tradizione marchigiana a cui non vogliamo assolutamente rinunciare".

Latini ha rilevato "il ruolo dei mezzi audiovisivi per far conoscere i territori", la "possibilità di creare un indotto turistico e culturale facendo riferimento alla nostra identità" e l'impegno in Consiglio per implementare la legge regionale che prevede misure strategiche e interventi di valorizzazione della cultura musicale e della produzione artigianale legata alla fisarmonica. "Incredibilmente sorpreso per il racconto del territorio - il direttore di Sky Arte -, per l'evoluzione del prodotto, la sua crisi e la rinascita. Un esempio di come sia possibile divulgare un territorio attraverso la sua storia.

Quella della fisarmonica è una storia potente che merita la trasmissione in prima serata" . La voce narrante che accompagnerà lo spettatore nel viaggio è del cantautore e pianista marchigiano Raphael Gualazzi. Regia di Giangiacomo De Stefano. (ANSA).